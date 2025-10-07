Ричмонд
Воронежцы могут встать в очередь на жилье не выходя из дома

Подать заявление на признание нуждающимся в квартире теперь можно онлайн.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже упростили процедуру постановки на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Теперь подать заявление и необходимые документы можно в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг (Госуслуги). Об этом рассказали в мэрии 7 октября.

Для того чтобы воспользоваться онлайн-услугой «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях», необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. Это позволяет полностью дистанционно инициировать процесс включения в списки на получение жилья.

В мэрии Воронежа назвали ряд существенных плюсов для граждан, выбирающих онлайн-формат.

Экономия времени и удобство: Подать заявление можно в любое время суток из любого места, где есть интернет, без необходимости личного визита и ожидания в очередях.

Снижение риска ошибок: Встроенные подсказки и проверки на портале помогают избежать распространенных ошибок и исключают риск подачи неполного пакета документов.

Прозрачность процедуры: Весь процесс отслеживается в личном кабинете. Заявитель оперативно получает уведомления о каждом этапе рассмотрения своего заявления.

Электронный результат: Окончательное решение по постановке на учет также предоставляется в цифровом виде, что исключает необходимость повторного визита для его получения.

Полный перечень всех муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Воронежа, доступен на ее официальном сайте в разделе «Муниципальные услуги». Данная инициатива направлена на повышение доступности городских сервисов и комфорта для жителей, активно использующих цифровые технологии.