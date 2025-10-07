Воронежцы могут встать в очередь на жилье не выходя из дома

В Воронеже упростили процедуру постановки на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Теперь подать заявление и необходимые документы можно в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг (Госуслуги). Об этом рассказали в мэрии 7 октября.