«Ведутся переговоры». Глава Минэнерго заявил, что Беларусь и Россия еще не завершили переговоры о поставках газа

И глава Минэнерго, сославшись на сентябрьские переговоры президента Беларуси с президентом России, напомнил, что раньше соглашение заключали на год, сейчас стороны говорят о том, чтобы договоренности по вопросам поставки российского газа в Беларусь заключались на пять лет.