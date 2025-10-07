«Ведутся переговоры». Глава Минэнерго заявил, что Беларусь и Россия еще не завершили переговоры о поставках газа

В Министерстве энергетики сообщили о продолжающихся переговорах Беларуси и России по поставкам газа, пишет Sputnik Беларусь.
По словам министра энергетики Дениса Мороза, переговоры по соглашению о поставках газа из России в Беларусь еще ведутся.
Напомним, недавно Лукашенко сказал, что на переговорах с Путиным вышли на договоренности по газу на ближайшие пять лет.
И глава Минэнерго, сославшись на сентябрьские переговоры президента Беларуси с президентом России, напомнил, что раньше соглашение заключали на год, сейчас стороны говорят о том, чтобы договоренности по вопросам поставки российского газа в Беларусь заключались на пять лет.
— Есть договоренности о том, что возможный срок заключения этого соглашения будет около пяти лет, — заметил министр.
Кроме того, Денис Мороз пояснил, что на начальном этапе должны быть завершены переговоры, а условия поставок природного газа «быть понятными Минску».
— Тогда будут соответствующие комментарии, — заключил он.
А еще белорусский лидер заявил о необходимости создания единого рынка газа России и Беларуси.
Также султан Омана озвучил предложение Лукашенко, с которым он согласился.