Минэнерго: белорусы смогут выбирать поставщиков электроэнергии с более выгодной ценой

В Министерстве энергетики рассказали, когда в Беларуси потребители смогут выбирать поставщиков электроэнергии.
Так, по словам главы Минэнерго Дениса Мороза, на данный момент на финальном этапе — создание общего рынка электроэнергии Беларуси и России. Как он заметил, объединение энергорынков даст на выходе общие правила функционирования единого рынка электроэнергии.
После этого, как уточнил глава Минэнерго, белорусские, а также российские потребители смогут сами выбирать от кого получать электричество.
— У потребителей будет возможность выбирать поставщиков электроэнергии, предлагающих более комфортные условия поставок и цены, — прокомментировал министр энергетики.
Напомним, ранее белорусский президент сказал, что в России и Беларуси нужно создать единый рынок газа и единые правила нефтяного рынка. А еще белорусский лидер заявил о необходимости создания единого рынка газа России и Беларуси.
Также глава Минэнерго заявил, что Беларусь и Россия еще не завершили переговоры о поставках газа: «Ведутся переговоры».
Тем временем султан Омана озвучил предложение президента Беларуси Александра Лукашенко, с которым он согласился.