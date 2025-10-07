Ричмонд
Минэнерго: белорусы смогут выбирать поставщиков электроэнергии с более выгодной ценой

Минэнерго сказало, когда потребители смогут выбирать поставщиков электроэнергии.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве энергетики рассказали, когда в Беларуси потребители смогут выбирать поставщиков электроэнергии.

Так, по словам главы Минэнерго Дениса Мороза, на данный момент на финальном этапе — создание общего рынка электроэнергии Беларуси и России. Как он заметил, объединение энергорынков даст на выходе общие правила функционирования единого рынка электроэнергии.

После этого, как уточнил глава Минэнерго, белорусские, а также российские потребители смогут сами выбирать от кого получать электричество.

— У потребителей будет возможность выбирать поставщиков электроэнергии, предлагающих более комфортные условия поставок и цены, — прокомментировал министр энергетики.

Напомним, ранее белорусский президент сказал, что в России и Беларуси нужно создать единый рынок газа и единые правила нефтяного рынка. А еще белорусский лидер заявил о необходимости создания единого рынка газа России и Беларуси.

Также глава Минэнерго заявил, что Беларусь и Россия еще не завершили переговоры о поставках газа: «Ведутся переговоры».

Тем временем султан Омана озвучил предложение президента Беларуси Александра Лукашенко, с которым он согласился.

