ФАС проанализирует цены на бензин на АЗС в трех регионах

СОЧИ, 7 окт — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оценивает ситуацию с ростом цен на АЗС в Курской области, Крыму и Краснодарском крае, ведомство не исключает новых предупреждений нефтяникам относительно повышения стоимости топлива на автозаправочных станциях, заявил журналистам глава службы Максим Шаскольский.
Ранее ФАС выдала несколько предупреждений из-за роста цен на заправках нефтяных компаний. Отвечая на вопрос в кулуарах Всероссийской тарифной конференции, готовятся ли еще предупреждения в адрес нефтяников по ценам на заправках, Шаскольский сказал: «Возможно будут».
«Посмотрим внимательно. По Курской области должны посмотреть. В Крыму проверим. В Краснодарском крае тоже», — добавил он, комментируя вопрос, в каких регионах ФАС изучает ситуацию с ростом цен на АЗС.