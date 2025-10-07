«Никаких решений на уровне государства не принималось». МАРТ прокомментировал видео с требованием Лукашенко по ценам

В МАРТ обратили внимание на активно распространяющийся в интернете, в том числе в российских телеграм-каналах, ролик с совещания, которое белорусский лидер проводил три года тому назад. Так, 6 октября 2022-го Александр Лукашенко на совещании затронул тему цен в Беларуси, тогда глава страны поручил разобраться с ценами.