«Никаких решений на уровне государства не принималось». МАРТ прокомментировал видео с требованием Лукашенко по ценам

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли прокомментировали видео с требованием президента Беларуси Александра Лукашенко разобраться с ценами, сообщает телеграм-канал ведомства.
В МАРТ обратили внимание на активно распространяющийся в интернете, в том числе в российских телеграм-каналах, ролик с совещания, которое белорусский лидер проводил три года тому назад. Так, 6 октября 2022-го Александр Лукашенко на совещании затронул тему цен в Беларуси, тогда глава страны поручил разобраться с ценами.
В МАРТ подчеркнули, что это видео с совещания прошлых лет и сейчас в республике ситуация спокойная и контролируемая. Кроме того, в министерстве отметили, что новых особенностей по ценовому регулированию в Беларуси не отмечается.
— Никаких решений по новым особенностям регулирования цен на уровне государства не принималось, — сообщили в МАРТ.
Напомним, в августе Александр Лукашенко дал поручения по системе торговли и ценам, установив крайний срок: «1 января срок».
Тем временем Минэнерго заявило, что белорусы смогут выбирать поставщиков электроэнергии с более выгодной ценой. Также глава Минэнерго заявил, что Беларусь и Россия еще не завершили переговоры о поставках газа: «Ведутся переговоры».