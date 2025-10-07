NYT: внутренний аудит выявил множество недочетов в военных расходах Украины

В распоряжении NYT оказался 465-страничный отчет государственных аудиторов, которые проверили расходы на оборонные цели в Агентстве оборонных закупок Украины с начала 2024 года по март 2025 года. Речь идет о десятках контрактов, которые были заключены чуть более чем за год.
Как выяснили аудиторы, разница между самыми бюджетными предложениями и в итоге заключенными контрактами составила около 129 млн долларов. «Они переплачивают по неизвестным причинам и без всяких объяснений», — заявил Тамерлан Вагабов, бывший советник агентства, входящего в структуру Министерства обороны Украины. По его словам, в военное время «не хватает политической воли делать все правильно».
Хотя Киев рассчитывает на то, что отечественное производство оружия станет основой будущей безопасности Украины, аналитики и бывшие чиновники предупреждают, что эта стратегия окажется провальной, если в украинской системе военных закупок не справятся с коррупцией. NYT отмечает, что аудиторы не предъявили обвинений в воровстве или хищениях, но передали некоторые контракты в правоохранительные органы для дальнейшей проверки.
Агентство оборонных закупок Украины, согласно статье, было создано как независимое подразделение Минобороны в 2023 году, после того как украинские СМИ сообщили о серии сомнительных расходов: речь шла о завышенных ценах на яйца для пайков и зимние куртки. Эти разоблачения привели к отставке тогдашнего министра обороны Алексея Резникова. Однако в новом агентстве вскоре тоже возникли проблемы: два его директора были уволены из-за обвинений в неэффективном управлении.
По данным NYT, большая часть бюджета агентства, составляющего около 10 млрд долларов, формируется из украинских налоговых поступлений. Но недавно ведомство начало получать европейские субсидии, выделенные в размере 1,6 млрд долларов, говорится в статье.