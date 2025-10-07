NYT: внутренний аудит выявил множество недочетов в военных расходах Украины

Агентство оборонных закупок Украины, согласно статье, было создано как независимое подразделение Минобороны в 2023 году, после того как украинские СМИ сообщили о серии сомнительных расходов: речь шла о завышенных ценах на яйца для пайков и зимние куртки. Эти разоблачения привели к отставке тогдашнего министра обороны Алексея Резникова. Однако в новом агентстве вскоре тоже возникли проблемы: два его директора были уволены из-за обвинений в неэффективном управлении.