Бездетным семьям предложили выдавать льготную ипотеку за обещание родить

Президент Национального объединения строителей Антон Глушков рассказал, что организация поддержала идею выдавать льготную ипотеку молодым семьям без детей под обязательства по рождению ребенка. По словам Глушкова, для этого уже придумано несколько конструкций, однако вопрос заключается в наличии ресурсов. В Госдуме инициативу раскритиковали. Зампред комитета по строительству Владимир Кошелев в разговоре с «Газетой.Ru» усомнился в надежности этой схемы и заявил, что рождение ребенка — это не сдача отчета в установленный дедлайн.