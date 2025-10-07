Ричмонд
«Евроторг» запускает цифровую систему проверки возраста покупателей в Беларуси

«Евроторг» сообщил о цифровой системе проверки возраста покупателей.

Источник: Комсомольская правда

В компании «Евроторг» сообщили, что запущена цифровая проверка возраста при покупке товаров с законодательными ограничениями на кассах самообслуживания. Речь идет о покупках в магазинах «Евроопт» и «Хит!».

Подтвердить совершеннолетие можно с помощью QR-кода в приложении «Еплюс». Уточняется, что покупателю достаточно один раз подтвердить возраст — и впоследствии больше не требуется каждый раз предъявлять паспорт.

«Подтвержденный статус сохраняется в приложении “Еплюс”, а для покупок достаточно показать QR-код на кассе самообслуживания (КСО) в магазинах “Евроопт” и “Хит!”, — говорится в сообщении.

