Электротранспорт, цифровые тренажеры для ТЭЦ. По каким направлениям Беларусь развивает сотрудничество с «Росатомом»

Отдельно он остановился на сотрудничестве в области электротранспорта. «Госкорпорация “Росатом” является крупнейшим интегратором Российской Федерации по тематике тяговых аккумуляторных батарей. В декабре мы вводим в опытно-промышленную эксплуатацию первую гигафабрику в Калининградской области. С Беларусью мы прорабатываем партнерство по выпуску электромобиля “Атом”, промышленный выпуск которого начнется с 2026 года. Мы сейчас прорабатываем локализацию отдельных элементов в Беларуси. Помимо этого, поставляем наши тяговые аккумуляторные батареи для многих машиностроительных предприятий. Сейчас у нас начинается тестовая поставка для Минского автомобильного завода — для перронного электробуса, идет проработка для пассажирского электробуса. Работаем активно еще и с БЕЛАЗом. Подписали дорожную карту недавно с “Белкоммунмашем” о включении наших тяговых аккумуляторных батарей в их конструкторскую документацию. По всем этим направлениям будем рады развивать взаимодействие с Беларусью», — проинформировал Станислав Левицкий. -0-