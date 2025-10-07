Электротранспорт, цифровые тренажеры для ТЭЦ. По каким направлениям Беларусь развивает сотрудничество с «Росатомом»

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и «Росатом» определили направления развития сотрудничества, в их числе электротранспорт и цифровые тренажеры для тепловых электростанций. Об этом сообщил журналистам директор странового офиса госкорпорации «Росатом» в Беларуси Станислав Левицкий на полях Белорусского энергетического и экологического форума, передает корреспондент БЕЛТА.
«После успешной реализации нашего ключевого проекта — строительства Белорусской АЭС, у нас с Беларусью пошло развитие по девяти основным направлениям, которые были закреплены в комплексной программе. Это в том числе тематики, связанные с научно-техническим сотрудничеством, с технологическим перевооружением промышленности. Мы продолжаем оказывать услуги по сервису и ремонту БелАЭС, по поставкам топлива. Оказываем коллегам консалтинговые услуги по теме пункта захоронения радиоактивных отходов и будем, надеюсь, помогать и в проектировании, реализации этого проекта», — сказал Станислав Левицкий.
Также Беларусь и «Росатом» сотрудничают в области цифровых тренажеров для тепловых электростанций. «Уже в декабре этого года у нас будет открыт первый тематический тренажер на Минской ТЭЦ-4. В следующем году будет открыт тренажер на Мозырской ТЭЦ. Самое приятное, что это мы делаем в партнерстве с “Белэнергоремналадкой”. То есть госкорпорация не просто пришла со своими инновациями, происходит передача технологий. Производственная кооперация, которую мы смогли вместе наладить, позволит реализовывать проекты еще и в Российской Федерации, и в третьих странах», — подчеркнул директор странового офиса.
Отдельно он остановился на сотрудничестве в области электротранспорта. «Госкорпорация “Росатом” является крупнейшим интегратором Российской Федерации по тематике тяговых аккумуляторных батарей. В декабре мы вводим в опытно-промышленную эксплуатацию первую гигафабрику в Калининградской области. С Беларусью мы прорабатываем партнерство по выпуску электромобиля “Атом”, промышленный выпуск которого начнется с 2026 года. Мы сейчас прорабатываем локализацию отдельных элементов в Беларуси. Помимо этого, поставляем наши тяговые аккумуляторные батареи для многих машиностроительных предприятий. Сейчас у нас начинается тестовая поставка для Минского автомобильного завода — для перронного электробуса, идет проработка для пассажирского электробуса. Работаем активно еще и с БЕЛАЗом. Подписали дорожную карту недавно с “Белкоммунмашем” о включении наших тяговых аккумуляторных батарей в их конструкторскую документацию. По всем этим направлениям будем рады развивать взаимодействие с Беларусью», — проинформировал Станислав Левицкий. -0-
Фото Рамиля Насибулина.