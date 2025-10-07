Автоюрист Воропаев: за забытый ручник водителю может грозить до 5 лет

Автоюрист и правозащитник Лев Воропаев рассказал, какое наказание ждет водителя, который забыл поставить машину на ручник и она укатилась.
Оказывается, пренебрежение ручным тормозом может обернуться для автомобилиста лишением свободы на срок до пяти лет.
Недавно аналогичная история произошла в подмосковном Воскресенске. Водитель не поставил машину на ручник, и автомобиль наехал на пенсионерку. Женщина с травмами была госпитализирована.
Юрист отмечает, что в подобных случаях многое будет зависеть от того, какой вред здоровью был причинен пострадавшему.
Если это вред средней тяжести, то водитель, скорее всего, отделается штрафом, максимальный размер выплат составит 37,5 тысячи рублей. В случае, если легкий вред здоровью, то штраф до семи тысяч рублей.
А вот тяжкий вред здоровью предполагает лишение свободы до двух лет.
— Здесь речь идет о статье 264 УК РФ. В случае, когда не поставленная на ручник машина задавила человека насмерть, автолюбитель может отправиться в колонию на срок до пяти лет, — сказал Ридусу юрист.