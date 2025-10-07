Белорусские производители молочной продукции намерены увеличивать поставки в Египет

Стороны отметили значительный рост аграрного товарооборота: в 2024 году он удвоился по сравнению с 2023-м. Беларусь поставляла в Египет молочную продукцию, а из Египта в Беларусь поступали фрукты, овощи, бахчевые культуры, а также кофейные экстракты и эссенции.