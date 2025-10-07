Белорусские производители молочной продукции намерены увеличивать поставки в Египет

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Египет провели заседание совместной рабочей группы по расширению сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.
В Минсельхозпроде в формате видеоконференции прошло заседание белорусско-египетской совместной рабочей группы по сельскому хозяйству. Встречу вел заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Смильгинь. С египетской стороны в обсуждении приняли участие заместитель министра сельского хозяйства и мелиорации доктор Мустафа Аль-Сайяд, министр по внешним сельскохозяйственным связям Май Мохамед Абдель-Алим, а также представители научных и государственных структур Египта.
Стороны отметили значительный рост аграрного товарооборота: в 2024 году он удвоился по сравнению с 2023-м. Беларусь поставляла в Египет молочную продукцию, а из Египта в Беларусь поступали фрукты, овощи, бахчевые культуры, а также кофейные экстракты и эссенции.
На заседании обсудили ключевые направления дальнейшего сотрудничества. Среди них упрощение процедур торговли, ветеринарной и фитосанитарной сертификации, признание египетской стороной белорусских сертификатов «Халяль» для расширения доступа отечественной продукции на египетский рынок, регистрацию и поставки белорусского детского питания в Египет, совместные проекты в области кормопроизводства, поставки белорусской сельхозтехники и развитие сотрудничества в механизации, научно-образовательное взаимодействие в сфере продовольственной безопасности и др.
Иван Смильгинь подчеркнул высокую заинтересованность белорусских молочных и мясоперерабатывающих предприятий в расширении присутствия на египетском рынке. «Мы открыты к диалогу и готовы поддерживать бизнес-инициативы, направленные на устойчивое и взаимовыгодное партнерство», — заявил он, отметив, что качество, надежность и долгосрочные отношения лежат в основе белорусского подхода к международному сотрудничеству. -0-