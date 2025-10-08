«Россия» запустит лайнеры между Санкт-Петербургом и Краснодаром

С 10 октября авиакомпания «Россия» начинает выполнять регулярные перелеты между Санкт-Петербургом и Краснодаром. Информация об этом поступила от пресс-службы авиаперевозчика.
Полеты будут осуществляться дважды в неделю — по пятницам и воскресеньям. Для перелетов задействуют самолеты Airbus A-319 и A-320, предлагающие пассажирам два класса обслуживания: экономический и бизнес.
Представители авиакомпании подчеркнули, что рейсы «России», связывающие культурную столицу с главным городом Кубани, дополнят существующее ежедневное авиасообщение, которое обеспечивает «Аэрофлот».