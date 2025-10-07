«Потеря 339 самолетов»: раскрыт план спасения российского авиапарка

Росавиация разработала и уже реализует комплекс мер, чтобы не допустить «пессимистичного сценария», при котором к 2030 году Россия может потерять 339 самолетов — почти треть всего парка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, комментируя нашумевшее выступление главы Росавиации Дмитрия Ядрова в Совете Федерации.
Напомним, ранее Ядров заявил, что из-за санкций и износа к 2030 году могут выбыть 109 иностранных лайнеров, которые невозможно отремонтировать, и 230 российских бортов (включая очень возрастные самолеты). Уже сейчас 47 из 1135 самолетов простаивают из-за проблем с ремонтом.
Чтобы предотвратить коллапс, Росавиация при поддержке Минтранса форсирует реализацию «пакета мер», который должен сохранить флот «при абсолютном соблюдении всех мер по безопасности».
Ключевые направления работы.
Продление жизни ветеранам. Для старых, но надежных региональных самолетов Ан-24/26 и Як-40 создаются специальные программы проверок, которые позволят продлить их ресурс до появления новых отечественных бортов.
Спасение «Суперджетов». Для российско-французского двигателя SaM146, которым оснащены Superjet 100, разрабатываются программы увеличения ресурса. В Росавиации подчеркнули, что это уже позволило избежать остановки полетов нескольких бортов в 2025 году.
Легализация аналогов. В Воздушный кодекс вносятся изменения, которые позволят российским компаниям производить и сертифицировать запчасти-аналоги для импортной техники. В ведомстве отмечают, что это стандартная мировая практика.
Развитие своих техцентров. Российские центры техобслуживания активно получают допуски к работе с импортными самолетами. Сейчас 8 крупнейших центров, где работают 8 тысяч специалистов, уже обслуживают 30 типов иностранных воздушных судов.
