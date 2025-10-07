«Потеря 339 самолетов»: раскрыт план спасения российского авиапарка

Росавиация разработала и уже реализует комплекс мер, чтобы не допустить «пессимистичного сценария», при котором к 2030 году Россия может потерять 339 самолетов — почти треть всего парка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, комментируя нашумевшее выступление главы Росавиации Дмитрия Ядрова в Совете Федерации.