Нацбанк понизил курс доллара и курс евро на 8 октября

В Национальном банке скорректировали валютные курсы на 8 октября, среду. Так, стали ниже курс евро и курс доллара, а курс российского рубля, наоборот, подрос.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на среду, 8 октября, Национальным банком установлены такие курсы валют: 1 доллар США равен 3,0183 белорусского рубля, 1 евро — 3,5211 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6866 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, определенными на вторник, 7 октября, курс доллара и курс евро стали ниже, а курс российского рубля увеличился, 8 октября. Заметнее при этом изменился в сторону уменьшения курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара снизился на 0,0207 белрубля, курс евро стал ниже на 0,0244 белрубля, а курс российского рубля подрос на 0,0095 белрубля.
