Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нацбанк понизил курс доллара и курс евро на 8 октября

Нацбанк Беларуси уменьшил курс евро и курс доллара и увеличил курс российского рубля на 8 октября, среду.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном банке скорректировали валютные курсы на 8 октября, среду. Так, стали ниже курс евро и курс доллара, а курс российского рубля, наоборот, подрос.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В частности, на среду, 8 октября, Национальным банком установлены такие курсы валют: 1 доллар США равен 3,0183 белорусского рубля, 1 евро — 3,5211 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6866 белорусского рубля.

В соотношении с курсами валют, определенными на вторник, 7 октября, курс доллара и курс евро стали ниже, а курс российского рубля увеличился, 8 октября. Заметнее при этом изменился в сторону уменьшения курс европейской валюты.

В денежном выражении курс доллара снизился на 0,0207 белрубля, курс евро стал ниже на 0,0244 белрубля, а курс российского рубля подрос на 0,0095 белрубля.

Тем временем МАРТ прокомментировал видео с требованием Лукашенко разобраться с ценами.