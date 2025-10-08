В Казахстане ужесточили меры против должников по налогам

С 1 января 2026 года, как сообщили в Комитете госдоходов, вступают новые правила, которые превратят налоговую задолженность в реальную угрозу для бизнеса и личной свободы.
Если долг превышает 20 МРП, банки смогут блокировать счета компании или ИП. Это значит, что все финансовые операции — от оплаты поставщиков до выплаты зарплаты сотрудникам — станут недоступны до погашения долга.
При задолженности свыше 45 МРП налоговая получит право ограничить распоряжение имуществом. Это может коснуться офисной техники, складов, транспорта или даже недвижимости. В крайнем случае имущество может быть продано для погашения долга.
Но и это ещё не всё. С 1 июля 2026 года, при долге свыше 27 000 МРП, руководителям компаний и ИП запретят выезжать из страны. Любая поездка за границу станет невозможной до урегулирования налоговых обязательств.
Новые меры делают налоговые долги не только финансовой проблемой, но и серьёзным ограничением свободы. Бизнесу придётся внимательнее следить за платежами, а предпринимателям — оценивать свои возможности и контролировать задолженности.
По сути, новые правила — это сигнал для всех: экономическая дисциплина теперь напрямую связана с безопасностью и личной свободой. Оставаться в стороне и надеяться, что «обойдётся», уже не получится.
Для компаний это шанс пересмотреть внутренние процессы, внедрить строгий контроль над финансовыми потоками и не допускать задолженности. А для ИП — повод быть особенно внимательными к своим налоговым обязательствам, иначе рискуют столкнуться с серьёзными последствиями.