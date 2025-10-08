В Свердловской области подняли взносы на капремонт

У нас две новости: плохая и хорошая. Плохая: власти Среднего Урала анонсировали очередное повышение платы за капремонт. Хорошая: удорожание услуги могло быть более значительным.
Минимальный размер
Постановлением правительства Свердловской области минимальный размер взноса на капитальный ремонт с 1 января 2026 года установлен в размере 18,81 рубля на один квадратный метр общей площади квартиры в месяц. Для сравнения: сегодня он составляет 17,48 рубля. Таким образом стоимость «квадрата» увеличилась на 1,33 рубля (7,61%).
Между тем повышение могло быть более ощутимым. Выяснилось, что изначально министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области предложило увеличить сумму взноса на 10% — до 19 рублей 23 копеек. Однако после вмешательства главы региона чиновники решили пересмотреть это значение.
«Не доводите до греха!»
Стоит отметить, что программа капремонта — одна из самых масштабных в регионе: в 2025 году работы ведутся в 750 домах. В 20 муниципалитетах они уже завершены. А всего за последние десять лет специалисты привели в порядок свыше 9,2 тысячи МКД.
И всё бы ничего, если бы не одно но: задолженность за оплату капремонта в регионе постоянно растёт. Для сравнения: по итогам прошлого года собираемость взносов на Среднем Урале составила 96,46%. Казалось бы, результат неплохой. Однако с января 2024 по январь 2025 года общая сумма долга увеличилась с 3,78 до 4,06 млрд рублей.
Глобальный рост
В нынешнем году глобальный рост стоимости ЖКУ в Свердловской области произошёл с 1 июля. Индекс повышения составил 13% (с предельно допустимым отклонением в 2,1%). Выросли тарифы на горячую и холодную воду, водоотведение, электроэнергию, газ, тепло, а также на сбор мусора. Кроме того, изменились ставки платы за содержание жилья и текущий ремонт (они были утверждены постановлением администрации Екатеринбурга № 1136 от 29.05.2025). Плата за капремонт и нормативы потребления коммунальных ресурсов (их применяют, когда у собственника нет приборов учёта или он не передал показания) тогда остались прежними.
Эксперты говорят, что Свердловской области с её 13% ещё повезло. Для сравнения: в Челябинской области эта цифра составила 18%. Однако в других регионах повышение, наоборот, было более щадящим: в Курганской области — 11,9%, в Тюменской — 10,9%, на Ямале — 9,2%, в ХМАО — 9%. В среднем по стране коммуналка подорожала на 11,9%. Так что кому тут повезло — большой вопрос.
Скандальная сфера
Что касается подготовки к зиме, то, по официальным данным на 3 октября 2025 года, тепло в Свердловской области было подано в 99,7% жилья и 99,9% объектов социальной сферы. Тем не менее за последнюю неделю на перебои в отоплении пожаловались около двух тысяч уральцев. Больше всего обращений в Каменске-Уральском, Екатеринбурге, Алапаевске, Кушве и Артёмовском.
В целом сфера ЖКХ стала в 2025 году на Среднем Урале самой скандальной. Силовики добрались до высших областных руководителей отрасли. Экс-министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов сегодня обвиняется в получении крупной взятки. Вместе с ним фигурантами уголовного дела по статье 290 УК РФ являются его замы Игорь Чикризов и Андрей Кислицын.
Прокуратура уже утвердила обвинительные заключения, уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд. По версии следствия, с января 2023 года по март 2024 года чиновники получили свыше 4,4 млн рублей. Деньги были переданы за покровительство при выполнении муниципальных контрактов в сфере водоснабжения и водоотведения. И это — лишь одно из шумных уголовных дел, напрямую связанных с коммунальной сферой.
Кстати
На днях полномочия в сфере обращения с ТКО от МинЖКХ было передано в Минприроды региона. Планируется, что это позволит сосредоточить ответственность в одном ведомстве, упростит управление утилизацией мусора и сделает его работу более прозрачной. Кроме того, это решение соответствует распределению полномочий на федеральном уровне, где за данное направление отвечает Минприроды России.