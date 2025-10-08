В Свердловской области подняли взносы на капремонт

Постановлением правительства Свердловской области минимальный размер взноса на капитальный ремонт с 1 января 2026 года установлен в размере 18,81 рубля на один квадратный метр общей площади квартиры в месяц. Для сравнения: сегодня он составляет 17,48 рубля. Таким образом стоимость «квадрата» увеличилась на 1,33 рубля (7,61%).

Как сообщили в региональном Фонде капремонта, за квартиру общей площадью 50 квадратных метров увеличение расходов составит 66,50 рубля в месяц. Минимальный размер взноса устанавливается ежегодно. При этом учитывается индекс изменения стоимости услуг и работ. Обычно Минстрой РФ рекомендует увеличивать его не ниже индекса потребительских цен.

Между тем повышение могло быть более ощутимым. Выяснилось, что изначально министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области предложило увеличить сумму взноса на 10% — до 19 рублей 23 копеек. Однако после вмешательства главы региона чиновники решили пересмотреть это значение.

Стоит отметить, что программа капремонта — одна из самых масштабных в регионе: в 2025 году работы ведутся в 750 домах. В 20 муниципалитетах они уже завершены. А всего за последние десять лет специалисты привели в порядок свыше 9,2 тысячи МКД.

И всё бы ничего, если бы не одно но: задолженность за оплату капремонта в регионе постоянно растёт. Для сравнения: по итогам прошлого года собираемость взносов на Среднем Урале составила 96,46%. Казалось бы, результат неплохой. Однако с января 2024 по январь 2025 года общая сумма долга увеличилась с 3,78 до 4,06 млрд рублей.

Напомним также, что в 2023 году повышение платы за капремонт вызвало у жителей бурю негодования. Тогда минимальный размер взноса вырос на 40,91% (до 14,81 рубля за «квадрат»), чего ранее не случалось никогда! В Фонде содействия капремонту МКД уверяли, что основной причиной «коллапса» стало резкое подорожание стройматериалов и необходимость повышать зарплату строителям, но оптимизма людям это не прибавило. Уральцы пытались протестовать, писали многочисленные письма в правительство и РЭК Свердловской области, в том числе — в стихах: «Не доводите до греха — снижайте цены ЖКХ!» Однако чиновники выдержали все нападки со стороны населения: тариф остался неизменным.