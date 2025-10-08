Жители Хабаровского края чаще всего ищут работу продавцами и водителями

По данным аналитиков рекрутингового ресурса HeadHunter, не теряют популярности и «классические» профессии без строгих требований к опыту и образованию. Это продавцы, упаковщики, кассиры, а также офисные специалисты — бухгалтеры, экономисты, менеджеры по закупкам, секретари и курьеры.