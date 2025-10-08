Жители Хабаровского края чаще всего ищут работу продавцами и водителями

Осенью жители Хабаровского края стали активнее искать работу. Аналитики изучили десятки тысяч резюме и выяснили, на какие профессии сейчас ориентируются соискатели. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Самыми популярными оказались должности менеджеров по продажам — таких резюме сейчас почти три тысячи. Чуть меньше — водителей (2,4 тысячи) и администраторов (2 тысячи).
При этом растет интерес к рабочим специальностям. Все чаще хабаровчане готовы трудиться разнорабочими, грузчиками, машинистами — таких анкет от соискателей уже почти по тысяче.
По данным аналитиков рекрутингового ресурса HeadHunter, не теряют популярности и «классические» профессии без строгих требований к опыту и образованию. Это продавцы, упаковщики, кассиры, а также офисные специалисты — бухгалтеры, экономисты, менеджеры по закупкам, секретари и курьеры.