В Таможенный кодекс ЕАЭС внесут поправки по борьбе с лжетранзитом табачной продукции

АЛМАТЫ, 8 окт — Sputnik. О мерах, принимаемых ЕЭК по борьбе с лжетранзитом и лжеэкспортом табачной продукции в рамках ЕАЭС, рассказал министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Руслан Давыдов на форуме «Антиконтрафакт-2025» в Минске, сообщили в пресс-службе Коллегии.

Источник: Sputnik.kz

По словам министра ЕЭК, соответствующие поправки в Таможенный кодекс подготовлены и находятся в высокой степени готовности.

Руслан Давыдов рассказал о введении в ЕАЭС механизма отслеживания перевозок с применением навигационных пломб, который начнет действовать с 11 февраля 2026 года.

Важная часть работы по противодействию незаконному ввозу и обороту табачной продукции — функционирование на площадке Комиссии профильной рабочей группы. Она создана в прошлом году по инициативе бизнеса, основной ее задачей является выработка согласованных предложений по вопросам пресечения незаконного перемещения нелегальной табачной и никотиносодержащей продукции через таможенную границу ЕАЭС.

сказал Давыдов

В сессии также приняли участие операторы цифровой маркировки, производители табачных изделий, а также представители государственных органов стран ЕАЭС и профильных ассоциаций и некоммерческих организаций Беларуси и Казахстана.