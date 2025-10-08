В Таможенный кодекс ЕАЭС внесут поправки по борьбе с лжетранзитом табачной продукции

По словам министра ЕЭК, соответствующие поправки в Таможенный кодекс подготовлены и находятся в высокой степени готовности.
Руслан Давыдов рассказал о введении в ЕАЭС механизма отслеживания перевозок с применением навигационных пломб, который начнет действовать с 11 февраля 2026 года.
Важная часть работы по противодействию незаконному ввозу и обороту табачной продукции — функционирование на площадке Комиссии профильной рабочей группы. Она создана в прошлом году по инициативе бизнеса, основной ее задачей является выработка согласованных предложений по вопросам пресечения незаконного перемещения нелегальной табачной и никотиносодержащей продукции через таможенную границу ЕАЭС.
В сессии также приняли участие операторы цифровой маркировки, производители табачных изделий, а также представители государственных органов стран ЕАЭС и профильных ассоциаций и некоммерческих организаций Беларуси и Казахстана.