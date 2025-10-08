В Таможенный кодекс ЕАЭС внесут поправки по борьбе с лжетранзитом табачной продукции

Важная часть работы по противодействию незаконному ввозу и обороту табачной продукции — функционирование на площадке Комиссии профильной рабочей группы. Она создана в прошлом году по инициативе бизнеса, основной ее задачей является выработка согласованных предложений по вопросам пресечения незаконного перемещения нелегальной табачной и никотиносодержащей продукции через таможенную границу ЕАЭС.