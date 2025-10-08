Зарплатные рекорды: во Владивостоке водителям автобусов предлагают до 240 тысяч рублей

Представители «ДВ-ТрансСети» также готовы платить от 5 до 6 тысяч рублей за смену, а в объявлении указана зарплата от 180 тысяч рублей. Отмечается, что часть денег водитель получает наличными после смены, однако какой именно процент от дохода выплачивается таким образом, неизвестно. Компания «Ространс» ищет водителей на маршруты № 62 и № 79, предлагая 6 и 7 тысяч рублей за смену соответственно. При условии отработки 15 смен месячный доход может достигать 105 тысяч рублей.