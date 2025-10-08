Зарплатные рекорды: во Владивостоке водителям автобусов предлагают до 240 тысяч рублей

«Самое большое зарплатное предложение для водителя маршрутного автобуса — 180−240 тысяч рублей от компании ООО “ДВ-ТрансСети”», — сообщает vladivostok1.ru.
На текущий момент в городе открыто около десяти вакансий от таких перевозчиков, как ООО «Самокат», ООО «ДВ-ТрансСети», ООО «РостТранс» и ООО «КАСЛАР». В «Самокате» сообщают о ставке от 4 до 6 тысяч рублей за смену, что при полной занятости может составить порядка 90 тысяч рублей в месяц. При этом от соискателей требуется соблюдение графика и бережное отношение к технике.
Представители «ДВ-ТрансСети» также готовы платить от 5 до 6 тысяч рублей за смену, а в объявлении указана зарплата от 180 тысяч рублей. Отмечается, что часть денег водитель получает наличными после смены, однако какой именно процент от дохода выплачивается таким образом, неизвестно. Компания «Ространс» ищет водителей на маршруты № 62 и № 79, предлагая 6 и 7 тысяч рублей за смену соответственно. При условии отработки 15 смен месячный доход может достигать 105 тысяч рублей.
Отдельного внимания заслуживают требования компании «Каслар», которая предлагает зарплату от 180 тысяч рублей. За эти деньги водитель должен не только перевозить пассажиров, соблюдать ПДД и поддерживать чистоту в салоне, но и придерживаться норм корректности, оперативно устранять мелкие неисправности, строго следовать графику и участвовать в подготовке водителей-стажеров.
Кроме того, на рынке труда есть предложения и для водителей туристических автобусов. Одна из вакансий предполагает работу на маршруте до игорной зоны с месячным окладом в 110 тысяч рублей. В обязанности входит перевозка сотрудников, гостей заведения и осуществление трансферов в аэропорт.
Напомним, в Приморье сотрудники полиции регулярно проводят рейды на выявление нелегальных таксистов.