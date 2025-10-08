Завод на Южном Урале сократит свыше 300 сотрудников после закрытия одного из цехов

В конце сентября сообщалось, что предприятие до исхода 2025 года прекратит выпуск товаров для дома и законсервирует оборудование в цехе нержавеющей продукции. Тогда в комментарии отмечалось, что «решение принято в рамках пересмотра производственной программы и концентрации ресурсов на выпуске основной продукции и модернизации предприятия», а «основные производства продолжают работу».
Планирует сократить 306 сотрудников после закрытия цеха нержавеющей продукции. Всем предложат другие вакансии на предприятии, созданные в связи с расширением производства в листопрокатном цехе.
«При переводе сотрудники смогут пройти профессиональную переподготовку в учебном центре завода за счет предприятия. Подбор вакансий будет осуществляться с учетом квалификации работников и ограничений, установленных законодательством на отдельные виды работ. Сокращение возможно только в случае отсутствия подходящей вакансии или отказа работника от предложенных вариантов. Для тех, чья занятость все же будет прекращена, предусмотрены все гарантированные законом выплаты и компенсации», — говорится в комментарии пресс-службы предприятия.
Ашинский метзавод является одним из крупнейших российских производителей товаров для дома и семьи из нержавеющей стали, выпуская около 700 наименований продукции товаров народного потребления, в том числе столовые приборы, нержавеющую посуду, термосы, лопаты.