Завод на Южном Урале сократит свыше 300 сотрудников после закрытия одного из цехов

Ашинский металлургический завод (ПАО «АМЗ», Челябинская область) сократит свыше 300 сотрудников после закрытия одного из цехов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В конце сентября сообщалось, что предприятие до исхода 2025 года прекратит выпуск товаров для дома и законсервирует оборудование в цехе нержавеющей продукции. Тогда в комментарии отмечалось, что «решение принято в рамках пересмотра производственной программы и концентрации ресурсов на выпуске основной продукции и модернизации предприятия», а «основные производства продолжают работу».

Планирует сократить 306 сотрудников после закрытия цеха нержавеющей продукции. Всем предложат другие вакансии на предприятии, созданные в связи с расширением производства в листопрокатном цехе.

«При переводе сотрудники смогут пройти профессиональную переподготовку в учебном центре завода за счет предприятия. Подбор вакансий будет осуществляться с учетом квалификации работников и ограничений, установленных законодательством на отдельные виды работ. Сокращение возможно только в случае отсутствия подходящей вакансии или отказа работника от предложенных вариантов. Для тех, чья занятость все же будет прекращена, предусмотрены все гарантированные законом выплаты и компенсации», — говорится в комментарии пресс-службы предприятия.

Ашинский метзавод является одним из крупнейших российских производителей товаров для дома и семьи из нержавеющей стали, выпуская около 700 наименований продукции товаров народного потребления, в том числе столовые приборы, нержавеющую посуду, термосы, лопаты.