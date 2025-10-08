Завод на Южном Урале сократит свыше 300 сотрудников после закрытия одного из цехов

«При переводе сотрудники смогут пройти профессиональную переподготовку в учебном центре завода за счет предприятия. Подбор вакансий будет осуществляться с учетом квалификации работников и ограничений, установленных законодательством на отдельные виды работ. Сокращение возможно только в случае отсутствия подходящей вакансии или отказа работника от предложенных вариантов. Для тех, чья занятость все же будет прекращена, предусмотрены все гарантированные законом выплаты и компенсации», — говорится в комментарии пресс-службы предприятия.