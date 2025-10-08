В детских садах, школах и больницах на севере Приморья начали подачу тепла

По словам генерального директора, к теплоснабжению остальных территорий Приморья Примтеплоэнерго приступит после издания соответствующих распоряжений глав муниципальных образований. Необходимым условием для начала отопительного сезона на территории является установившаяся в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха ниже +8 градусов. Традиционно к середине октября начинают работу котельные, расположенные в северных районах Приморья, в 20-х числах месяца — на юге региона.