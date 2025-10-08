В детских садах, школах и больницах на севере Приморья начали подачу тепла

Как сообщил генеральный директор КГУП «Примтеплоэнерго» Вячеслав Бабич, в первую очередь подключаются к отоплению объекты соцкультбыта — это детские сады, школы, больницы.
«Сейчас подключим к отоплению детский дом в поселке Преображенка Кировского округа. Планируется, что до 8 октября будут запущены котельные в Кавалеровском округе. С 14 октября в работу будут введены 18 котельных в Чугуевском округе», — отметил Вячеслав Бабич.
По словам генерального директора, к теплоснабжению остальных территорий Приморья Примтеплоэнерго приступит после издания соответствующих распоряжений глав муниципальных образований. Необходимым условием для начала отопительного сезона на территории является установившаяся в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха ниже +8 градусов. Традиционно к середине октября начинают работу котельные, расположенные в северных районах Приморья, в 20-х числах месяца — на юге региона.
«Все объекты Примтеплоэнерго своевременно подготовлены к отопительному периоду, сформированы нормативные запасы топлива, проведены ремонтные работы. Предприятие готово к отопительному периоду в полном объеме», — уточнил Вячеслав Бабич.