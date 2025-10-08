Застрявшим в Турции российским туристам предлагают вылететь домой 8 октября

Оказавшимся в вынужденной задержке в Анталье из-за переноса вылета российским путешественникам предложены авиарейсы в среду после полудня. Об этом информирует корреспондент РИА «Новости».
Ранее распространялась информация о сотнях россиян, вынужденных находиться в аэропорту Антальи по причине отсрочки рейсов, направляющихся в Москву и Санкт-Петербург. По сведениям агентства, пассажирам было рекомендовано вернуть товары, приобретенные в дьюти-фри, повторно пройти паспортный контроль и получить сданный багаж. В настоящий момент туристы ожидают выдачу своего багажа.
Гражданам России в настоящее время доступны для приобретения авиабилеты на вылет домой, запланированные с полудня до вечера 8 октября 2025 года, передает журналист.
В пресс-службе авиаперевозчика пояснили РИА «Новости», что переносы рейсов обусловлены операционными корректировками, а на ряде направлений предусмотрена организация дополнительных рейсов.
