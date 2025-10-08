Застрявшим в Турции российским туристам предлагают вылететь домой 8 октября

Ранее распространялась информация о сотнях россиян, вынужденных находиться в аэропорту Антальи по причине отсрочки рейсов, направляющихся в Москву и Санкт-Петербург. По сведениям агентства, пассажирам было рекомендовано вернуть товары, приобретенные в дьюти-фри, повторно пройти паспортный контроль и получить сданный багаж. В настоящий момент туристы ожидают выдачу своего багажа.