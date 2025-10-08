Reuters: США могут лишить зарплат отправленных в отпуск из-за шатдауна

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отказа от выплат задолженностей по зарплате федеральным служащим, отправленным в неоплачиваемый отпуск из-за приостановки работы правительства. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на проект соответствующего документа, подготовленного Белым домом.
Согласно данным агентства, инициатива предполагает, что после завершения шатдауна выплаты задержанных зарплат не будут осуществляться автоматически. Это решение может затронуть порядка 700 тысяч госслужащих, временно отстранённых от работы. Reuters отмечает, что подобный шаг станет беспрецедентным для американской практики и может вызвать широкий общественный резонанс.
В проекте документа, датированном 3 октября, юристы администрации указывают, что закон, принятый ещё в 2019 году, не обязывает правительство выплачивать зарплаты задним числом и требует отдельного одобрения Конгресса.
Ранее Трамп заявил, что не все федеральные служащие, чьи выплаты задерживаются из-за шатдауна, заслуживают компенсации. По его словам, правительство намерено оказать им поддержку, но «иным способом».