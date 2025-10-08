Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: США могут лишить зарплат отправленных в отпуск из-за шатдауна

Невыплата зарплат грозит примерно 700 тысячам госслужащих.

Источник: Аргументы и факты

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отказа от выплат задолженностей по зарплате федеральным служащим, отправленным в неоплачиваемый отпуск из-за приостановки работы правительства. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на проект соответствующего документа, подготовленного Белым домом.

Согласно данным агентства, инициатива предполагает, что после завершения шатдауна выплаты задержанных зарплат не будут осуществляться автоматически. Это решение может затронуть порядка 700 тысяч госслужащих, временно отстранённых от работы. Reuters отмечает, что подобный шаг станет беспрецедентным для американской практики и может вызвать широкий общественный резонанс.

В проекте документа, датированном 3 октября, юристы администрации указывают, что закон, принятый ещё в 2019 году, не обязывает правительство выплачивать зарплаты задним числом и требует отдельного одобрения Конгресса.

Ранее Трамп заявил, что не все федеральные служащие, чьи выплаты задерживаются из-за шатдауна, заслуживают компенсации. По его словам, правительство намерено оказать им поддержку, но «иным способом».

Узнать больше по теме
Шатдаун в США: почему правительство Штатов приостановило работу и чем это может обернуться
Временная приостановка работы государственных органов в США, которая происходит при отсутствии утвержденного бюджета — так можно описать понятие «шатдаун». В материале разбираем, почему он наступает, какие процессы сопровождают его введение и к чему это может привести. Отдельное внимание уделим актуальным событиям 2025 года.
Читать дальше