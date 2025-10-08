Остапкович рассказал, что будет после введения запрета на рост цен

Запрет на рост цен, который был введен в Белоруссии, после отмены приведет к тому, что ситуация станет хуже стартовой, экономику придется регулировать по-новой. Об этом aif.ru заявил научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
«В Белоруссии начнется дефицит товара, власти будут вынуждены обнулять цены. При запретах начнет работать “черный” рынок, появятся перекупы. Это было доказано уже не один раз. А потом, когда запрет отменят, ситуация будет хуже стартовой, потому что уйдут производители. Экономику нужно будет регулировать по-новой», — пояснил экономист.
Остапкович добавил, что запрет на рост цен периодически вводится и в России, но на непродолжительное время с целью устранить «некоторые перекосы».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с экономическим блоком объявил о запрете на повышение цен с 6 октября. Свое решение глава государства обосновал «запредельной» инфляцией.