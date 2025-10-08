Остапкович рассказал, что будет после введения запрета на рост цен

«В Белоруссии начнется дефицит товара, власти будут вынуждены обнулять цены. При запретах начнет работать “черный” рынок, появятся перекупы. Это было доказано уже не один раз. А потом, когда запрет отменят, ситуация будет хуже стартовой, потому что уйдут производители. Экономику нужно будет регулировать по-новой», — пояснил экономист.