Стоматологические услуги сильно подорожали в Казахстане

Услуги по протезированию зубов за месяц подорожали на 0,5%, а за год — сразу на 14,8%. Удаление зуба с обезболиванием стало за месяц дороже на 0,4%, а за год — на 12,1%. Средняя стоимость лечения кариеса за месяц выросла на 0,4%, а за год — на 14,2%.