Стоматологические услуги сильно подорожали в Казахстане

С 15 сентября в Казахстане приостановили возможность использовать единовременные пенсионные выплаты для оплаты стоматологических услуг. Причина кроется в коррупционных рисках.
Поэтому казахстанцам остается полагаться только на собственные финансовые возможности. При этом вылечить зубы становится все дороже.
Так, согласно данным информационно-аналитической системы «Талдау», в целом стоматологические услуги в сентябре подорожали на 0,4% за месяц. Однако за год рост намного выше — 13%.
Услуги по протезированию зубов за месяц подорожали на 0,5%, а за год — сразу на 14,8%. Удаление зуба с обезболиванием стало за месяц дороже на 0,4%, а за год — на 12,1%. Средняя стоимость лечения кариеса за месяц выросла на 0,4%, а за год — на 14,2%.
В региональном разрезе лидером по месячному росту цен на стоматологические услуги стал Шымкент — плюс 10%. Следом идут Костанайская и Восточно-Казахстанская области с приростом в 1,4% и 1,2% соответственно.
В Карагандинской области цены за месяц выросли на 0,4%, а в остальных регионах прирост не зафиксировали.
В годовом разрезе лидером стала Атырауская область. Сейчас здесь стоматологические услуги стоят сразу на 29,7% дороже, чем год назад. Отметилась и область Ұлытау — плюс 26,9% за год. Третье место досталось Карагандинской области — плюс 24,4%.
В Шымкенте за год услуги зубных врачей подорожали на 20,4%, в Алматы — на 8,8%, а в Астане — на 8,2%. Самый низкий рост цен зафиксировали в области Жетісу — плюс 1,8% за год.
Таким образом можно отметить, что стоматологические услуги в Казахстане показывают рост цен, который заметно обгоняет общую инфляцию в стране, достигшую в сентябре 12,9%.