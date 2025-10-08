Россиянам назвали 6 способов, как сэкономить на мобильной связи в 2 раза

Расходы на мобильную связь можно существенно сократить, сохраняя комфорт и качество жизни, используя концепцию «умной экономии», подробнее об этом aif.ru рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
Экономист отметил несколько главных принципов концепции «умной экономии», которые позволят сэкономить на связи.
«Во-первых, нужно проанализировать состав подключенных услуг. Это легко можно сделать в личном кабинете или приложении мобильного оператора. Очень часто там оказываются давно забытые и ненужные услуги, за которые оператор с ежедневной или ежемесячной периодичностью списывает абонентскую плату», — отметил Балынин.
Эксперт посоветовал проанализировать использование подключенного тарифного пакета: если большинство включённых в тариф минут и SMS остаются невостребованными, переход на более подходящий тариф сэкономит ваши средства.
Также он предложил воспользоваться услугами мессенджеров, например, приложением Max. В сентябре его посетили около 41 млн человек.
Кроме того, Балынин отметил, что иногда операторы позволяют переносить неиспользованные остатки пакетных услуг из одного месяца в другой в случае своевременной оплаты. А в случае несвоевременной оплаты может включиться тарификация за единицу объёма потребляемых услуг, что, очевидно, дороже.
«Также можно рассмотреть пакеты услуг мобильной связи и домашнего интернета: это тоже позволяет прилично экономить — зачастую до 30%, а в отдельных случаях и больше», — добавил Балынин.
Не стоит забывать следить за акционными предложениями операторов: новые клиенты зачастую получают значительные бонусы и скидки.
«В случае наличия большого числа подключённых ненужных услуг, завышенных в сравнении с имеющими потребностями параметров тарифного плана, наличия более выгодных в денежном плане предложений на рынке и других нюансов вполне можно уменьшить ежемесячный чек на оплату услуг мобильных операторов в 2−2,5 раза», — резюмировал экономист.
