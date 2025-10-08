Россиянам назвали 6 способов, как сэкономить на мобильной связи в 2 раза

«Во-первых, нужно проанализировать состав подключенных услуг. Это легко можно сделать в личном кабинете или приложении мобильного оператора. Очень часто там оказываются давно забытые и ненужные услуги, за которые оператор с ежедневной или ежемесячной периодичностью списывает абонентскую плату», — отметил Балынин.