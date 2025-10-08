Нефтепроводные станции Казахстана проинспектировал гендиректор КТК Николай Горбань

НПС «Курмангазы» введена в эксплуатацию в 2016 году, расположена в 280 километрах от Атырау и обслуживается вахтовым методом. НПС «Исатай» действует с 2017 года.
Как сообщили в пресс-службе КТК, был проведен осмотр производственных мощностей и оборудования нефтеперекачивающих станций.
Также на площадочных объектах и на линейной части магистрального нефтепровода состоялись внеплановые проверки готовности оперативного персонала НПС и подрядных организаций к ЧС.
В очередной раз убедился в том, что наш коллектив — высокопрофессиональные специалисты, которые выполняют свою работу. Результаты очень положительные.
Коллектив многонациональный и трудится в разных регионах, отметил гендиректор КТК.
Мы по разному мыслим, но к делу подходим одинаково. И мы все уважаем корпоративную культуру безопасного производства в КТК. Это приносит свои результаты.
Также он отметил, что с начала перекачки по трубопроводной системе достигли показателя в 1 миллиард тонн.
В 2025 году по заявкам предполагалось порядка 76 миллионов тонн, но, в связи с определенными условиями у отправителей, произошла корректировка. Сейчас мы ожидаем, что эта цифра будет порядка 74 миллионов.
В начале октября КТК отгрузил миллиардную тонну нефти. При этом 9334 танкера было принято за это время у выносных причальных устройств консорциума.
Трубопроводная система Тенгиз — Новороссийск — это один из наиболее рентабельных и надежных маршрутов транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. И так продолжается уже четверть века.
85% загрузки системы Каспийского трубопроводного консорциума приходится на нефть из Казахстана.