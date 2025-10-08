Ричмонд
+21°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нефтепроводные станции Казахстана проинспектировал гендиректор КТК Николай Горбань

АСТАНА, 8 окт — Sputnik. Гендиректор Каспийского трубопроводного консорциума Николай Горбань совершил рабочую поездку на производственные объекты Восточного региона Консорциума — НПС «Курмангазы» и НПС «Исатай».

Источник: Пресс-служба "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК)

НПС «Курмангазы» введена в эксплуатацию в 2016 году, расположена в 280 километрах от Атырау и обслуживается вахтовым методом. НПС «Исатай» действует с 2017 года.

Как сообщили в пресс-службе КТК, был проведен осмотр производственных мощностей и оборудования нефтеперекачивающих станций.

Также на площадочных объектах и на линейной части магистрального нефтепровода состоялись внеплановые проверки готовности оперативного персонала НПС и подрядных организаций к ЧС.

В очередной раз убедился в том, что наш коллектив — высокопрофессиональные специалисты, которые выполняют свою работу. Результаты очень положительные.

отметил Николай Горбань

Коллектив многонациональный и трудится в разных регионах, отметил гендиректор КТК.

Мы по разному мыслим, но к делу подходим одинаково. И мы все уважаем корпоративную культуру безопасного производства в КТК. Это приносит свои результаты.

сказал он

Также он отметил, что с начала перекачки по трубопроводной системе достигли показателя в 1 миллиард тонн.

В 2025 году по заявкам предполагалось порядка 76 миллионов тонн, но, в связи с определенными условиями у отправителей, произошла корректировка. Сейчас мы ожидаем, что эта цифра будет порядка 74 миллионов.

сказал Николай Горбань

В начале октября КТК отгрузил миллиардную тонну нефти. При этом 9334 танкера было принято за это время у выносных причальных устройств консорциума.

Трубопроводная система Тенгиз — Новороссийск — это один из наиболее рентабельных и надежных маршрутов транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. И так продолжается уже четверть века.

подчеркнули в консорциуме

85% загрузки системы Каспийского трубопроводного консорциума приходится на нефть из Казахстана.