Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске теплосети теряют больше миллиарда рублей из-за аварий

Для устранения долгов и сокращения потерь компания намерена значительно увеличить объемы ремонта теплосетей, однако кредиторская задолженность продолжает расти.

Источник: Om1 Омск

Согласно отчёту, представленному Омскому горсовету, АО «Омск РТС» зафиксировало сверхнормативные потери на сетях «Тепловой компании» в период с 2014 по 2024 год, сумма которых составила 1,1 млрд рублей.

В ответ на это руководство «Тепловой компании» подчеркнуло, что сокращение убытков и остановка роста долгов перед поставщиками и подрядчиками возможны только при значительном увеличении объёмов ремонта теплосетей — с текущих 26 километров до 100 километров в год.

По состоянию на 1 сентября 2025 года сумма кредиторской задолженности компании составила 2,57 млрд рублей, увеличившись за год на 147,5 млн рублей (6,1%). Из этой суммы около 1,14 млрд рублей составляют просроченные обязательства перед ресурсоснабжающими организациями.

Отметим, что «Омск РТС» арендует трубы у «Тепловой компании» для подачи теплоносителя в жилые дома. В случае аварий горячая вода вытекает на улицу, но её нагрев по-прежнему оплачивается ресурсоснабжающими организациями. Эти убытки затем вычитаются из арендных платежей.

Ранее стало известно, что Арбитражный суд Омской области начал рассматривать иски «Тепловой компании» к «Омск РТС» на сумму более 500 млн рублей.