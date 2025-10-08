В Омске теплосети теряют больше миллиарда рублей из-за аварий

Согласно отчёту, представленному Омскому горсовету, АО «Омск РТС» зафиксировало сверхнормативные потери на сетях «Тепловой компании» в период с 2014 по 2024 год, сумма которых составила 1,1 млрд рублей.
В ответ на это руководство «Тепловой компании» подчеркнуло, что сокращение убытков и остановка роста долгов перед поставщиками и подрядчиками возможны только при значительном увеличении объёмов ремонта теплосетей — с текущих 26 километров до 100 километров в год.
По состоянию на 1 сентября 2025 года сумма кредиторской задолженности компании составила 2,57 млрд рублей, увеличившись за год на 147,5 млн рублей (6,1%). Из этой суммы около 1,14 млрд рублей составляют просроченные обязательства перед ресурсоснабжающими организациями.
Отметим, что «Омск РТС» арендует трубы у «Тепловой компании» для подачи теплоносителя в жилые дома. В случае аварий горячая вода вытекает на улицу, но её нагрев по-прежнему оплачивается ресурсоснабжающими организациями. Эти убытки затем вычитаются из арендных платежей.
Ранее стало известно, что Арбитражный суд Омской области начал рассматривать иски «Тепловой компании» к «Омск РТС» на сумму более 500 млн рублей.