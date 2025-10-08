Налоговая рассылает квитанции жителям Свердловской области

Свердловчанам начали приходить налоговые квитанции на имущество и машины. Оплатить их нужно до 1 декабря 2025 года.
Большинство уведомлений приходит в личный кабинет на сайте ФНС или на «Госуслуги». Кто не пользуется интернетом, получат бумажные письма по почте. Всего разошлют больше двух миллионов квитанций до 20 октября.
На сайте налоговой есть специальный раздел для жителей области. Там можно проверить свои льготы, ставки и узнать, как правильно оплатить.
Если есть вопросы по сумме или вы не получили квитанцию, звоните в налоговую или приходите в местное отделение.