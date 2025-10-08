В Красноярский край из Китая привезли 400 роз

В сентябре 2025 года в аэропорту Красноярска специалисты краевого Россельхознадзора проконтролировали ввоз шести партий свежих зеленых культур. Как сообщила пресс-служба ведомства, в наш регион из Армении прибыла мята общим весом 1,43 тонны, а из Китая — 400 роз.