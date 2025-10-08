Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярский край из Китая привезли 400 роз

В Красноярский край также доставили более тонны мяты.

Источник: Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю

В сентябре 2025 года в аэропорту Красноярска специалисты краевого Россельхознадзора проконтролировали ввоз шести партий свежих зеленых культур. Как сообщила пресс-служба ведомства, в наш регион из Армении прибыла мята общим весом 1,43 тонны, а из Китая — 400 роз.

При внутрироссийских перевозках на территорию края ввезли 8970 штук свежих срезов цветов — эустомы, каллы, хризантемы, альстромерии, астры и других. Они поступили из Краснодарского края.

Ранее мы писали, что в Октябрьском районе Красноярска на улице Громовцев завершаются ремонтные работы.