В Красноярский край из Китая привезли 400 роз

В сентябре 2025 года в аэропорту Красноярска специалисты краевого Россельхознадзора проконтролировали ввоз шести партий свежих зеленых культур. Как сообщила пресс-служба ведомства, в наш регион из Армении прибыла мята общим весом 1,43 тонны, а из Китая — 400 роз.
При внутрироссийских перевозках на территорию края ввезли 8970 штук свежих срезов цветов — эустомы, каллы, хризантемы, альстромерии, астры и других. Они поступили из Краснодарского края.
