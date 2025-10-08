Рынок каршеринга в России резко вырос

В то же время, в Краснодарском крае объем рынка каршеринга сократился на 12% до 541,8 млн рублей, что связано с оттоком туристов из-за закрытия части пляжей на черноморском побережье после разлива мазута в Керченском проливе в конце 2024 года. В Москве, по данным сервиса «Чек Индекс», число чеков за каршеринг сократилось на 1%, что Волкова объяснила насыщением рынка, поскольку столица и Санкт-Петербург начали интегрировать каршеринг более десяти лет назад.