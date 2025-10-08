Рынок каршеринга в России резко вырос

Рынок каршеринга в РФ вырос на 16%
Рынок краткосрочной аренды автомобилей в России продемонстрировал уверенный рост на 16% в период с января по август 2025 года, достигнув оборота почти в 47 миллиардов рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
«Экспансия операторов каршеринга в новые города способствовала росту рынка. В январе—августе 2025 года сервисы краткосрочной аренды автомобилей заработали на 16% больше год к году — почти 47 млрд руб», — сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные. Однако некоторые регионы, такие как Краснодарский край и Москва, столкнулись со снижением спроса на аренду автомобилей, что объясняется оттоком туристов и насыщением рынка.
Наблюдаемый рост объема рынка каршеринга закономерен и обусловлен сдвигами в потребительском поведении и экономике городской мобильности, считает партнер практики оценки бизнеса и активов консалтинговой компании Neo Елена Варламова. «С одной стороны, владение автомобилем в городской среде теряет привлекательность из-за высоких эксплуатационных расходов, таких как плата за парковку, содержание авто», — пишет издание со ссылкой на ее слова.
По подсчетам аналитиков, поездки на каршеринге обходятся значительно дешевле, чем владение собственным автомобилем или использование такси. Руководитель проектов практики «Промышленность и технологии» компании Strategy Partners Дмитрий Распопов также отметил, что для новых водителей каршеринг становится все более реальной альтернативой личному транспорту.
По данным Т-Банка, количество пользователей каршеринга в стране выросло с 1,2% населения в 2022 году до 2,5−3% в 2025 году. Расширение географии сервисов до 30 российских городов сделало услугу доступной для жителей ранее неохваченных населенных пунктов, что способствовало увеличению клиентской базы, уточнили в «Ситидрайв». Главный редактор «Трушеринга» и «Мобилити» Полина Волкова подчеркнула, что развитие автомобильного туризма также стало одной из ключевых точек роста для каршеринга, поскольку внутренний туризм активно развивается.
В то же время, в Краснодарском крае объем рынка каршеринга сократился на 12% до 541,8 млн рублей, что связано с оттоком туристов из-за закрытия части пляжей на черноморском побережье после разлива мазута в Керченском проливе в конце 2024 года. В Москве, по данным сервиса «Чек Индекс», число чеков за каршеринг сократилось на 1%, что Волкова объяснила насыщением рынка, поскольку столица и Санкт-Петербург начали интегрировать каршеринг более десяти лет назад.
Средняя стоимость аренды и шеринга автомобилей по России выросла на 11% до 722 рублей, что, по мнению Варламовой, обусловлено усложнением тарифной сетки и введением дополнительных плат, а не прямым повышением тарифов. В «Ситидрайв» и BelkaCar ожидают сохранения тенденции устойчивого роста рынка в 2026 году, особенно за счет регионов с еще неразвитой инфраструктурой каршеринга и туристических направлений.