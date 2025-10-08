Вторичное жильё в Омске подорожало, а предложение выросло

Рынок вторичной недвижимости Омска показал необычную динамику в сентябре 2025 года. В то время как в большинстве городов-миллионников предложение сокращалось, в Омске оно выросло на 2,1%.
Согласно данным крупного сервиса в сфере недвижимости, медианная стоимость квадратного метра в городе составила 108 тыс. руб., увеличившись за месяц на 0,4%. Средняя стоимость квартиры достигла 5,2 млн рублей при медианной площади 48,7 кв. м.
Эксперты связывают оживление рынка со снижением ключевой ставки Банка России. В сентябре вторичный рынок продемонстрировал оживление активности впервые с апреля.
Среди городов-миллионников Омск сохраняет статус одного из самых доступных рынков вторичного жилья. Для сравнения, в Москве «квадрат» стоит 383 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 225 тыс. рублей, а в Волгограде — 96 тыс. рублей.
Специалисты прогнозируют дальнейшее постепенное восстановление спроса на вторичное жильё в условиях умеренного снижения ключевой ставки.
Ранее мы писали, что омичи активнее стали оформлять ипотеку и долевое участие в строительстве.