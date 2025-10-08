Экспоненты из Беларуси, России, Китая, Узбекистана. В Минске стартует выставка товаров легпрома BTI

Выставка-ярмарка завершит работу 10 октября. Для участников и гостей с 9.00 до 19.00 (10 октября до 17.00) организуется работа временных автобусных маршрутов № 912Э «ст.м. “Академия наук” — Международный выставочный центр» и № 962Э «ст.м. “Пушкинская” — Международный выставочный центр»: в первый день с интервалом 15 минут, в остальные — 30 минут. С актуальным расписанием можно ознакомиться в разделе «Расписание городских и пригородных маршрутов» в день поездки на сайте ГУ «Столичный транспорт и связь».