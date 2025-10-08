Экспоненты из Беларуси, России, Китая, Узбекистана. В Минске стартует выставка товаров легпрома BTI

Девиз этого года — «Диалог бизнеса и моды». Площадкой для демонстрации трендов предстоящего модного сезона и встреч с экспертами стал Минский международный выставочный центр BELEXPO. Свою продукцию презентуют производители из Беларуси, России, Китая, Узбекистана — всего более 70 экспонентов.
Деловая программа включает специализированные семинары, бизнес-встречи с участием руководителей ведущих предприятий, представителей торговли и СМИ, презентации компаний, показы коллекций одежды и обуви.
На церемонии открытия представят флагманские проекты концерна «Беллегпром»: коллекции «Луч солнца золотого» («Центр моды» и «Торжокские золотошвеи»), «МАЗ-СПОРТавто: экипировка нового уровня», мерч для финалисток конкурса красоты «Мисс Беларусь — 2025». Также на подиуме покажут новинки от ОАО «Камволь», ОАО «Купалинка», ОАО «Свiтанак», ОАО «ТЕЗАЛАЙН» и др.
Впервые пройдет кейс-сессия белорусских брендов в формате нон-стоп-презентации. Заявленные участники — ОАО «Витебские ковры», ООО «МедЛен», ОАО «Полесье» и др. По традиции пройдут показы коллекций белорусских дизайнеров, в том числе победителей конкурса «Мельница моды». А 9 октября посетителей приглашают на дефиле-шоу «BTI-2025. Детский подиум».
Особое внимание — белорусским брендам, которые ранее были представлены только в тренд-парках или онлайн. Теперь их продукцию можно будет увидеть, примерить и оценить лично. Благодаря коллаборации с универмагами ассортиментная матрица выставки пополнится разнообразными моделями и стилями для мужчин и женщин. Будет возможность приобрести изделия.
Организаторами выставки выступают Национальный выставочный центр «БелЭкспо» Управления делами Президента Республики Беларусь и концерн «Беллегпром».
Выставка-ярмарка завершит работу 10 октября. Для участников и гостей с 9.00 до 19.00 (10 октября до 17.00) организуется работа временных автобусных маршрутов № 912Э «ст.м. “Академия наук” — Международный выставочный центр» и № 962Э «ст.м. “Пушкинская” — Международный выставочный центр»: в первый день с интервалом 15 минут, в остальные — 30 минут. С актуальным расписанием можно ознакомиться в разделе «Расписание городских и пригородных маршрутов» в день поездки на сайте ГУ «Столичный транспорт и связь».
Для посещения необходимо зарегистрироваться на сайте выставки. На электронную почту придет билет с QR-кодом, который и будет пропуском в павильон.