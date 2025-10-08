Бензин в Крыму — где заправиться в среду

«Сегодня свободная реализация топлива осуществляется на 71 автозаправочной станции Крыма», — написал он в Telegram.
Согласно опубликованному списку, на данный момент топливо есть на заправках в Алуште, Армянске, Бахчисарае и Бахчисарайском районе, Белогорске и районе, а также в Евпатории, Керчи, Красноперекопске, Ялте, Феодосии. Заправиться можно и в Красногвардейском, Симферопольском, Сакском, Раздольненском, Первомайском, Ленинском, Нижнегорском районах.
С 11:30 бензин марки Аи-92 появится в Джанкое, Советском районе, Судаке, Феодосии, Черноморском районе. В этот период бензин Аи-95 подвезут на АЗС в Симферополе.
Перечень адресов АЗС, где есть бензин, обновляется ежедневно в утреннее время. В целях равномерного распределения топлива в Крыму действует временное ограничение: не более 20 литров в одни руки в сутки. С 10 октября количество АЗС, отпускающих топливо по установленному нормативу (20 литров в одни руки в сутки), будет увеличено. С 20 октября число таких АЗС еще возрастет.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.
Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц.
Накануне Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила о начале проверок автозаправочных станций Крыма по факту цен на бензин.