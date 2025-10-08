Коммунальная реформа: вместе или врозь? Объединять ли местные водоканалы

Нужна ли похожая коммунальная реформа на региональном уровне?
Веление времени.
Специалисты осторожно говорят, что оптимизация расходов в единой структуре может привести к снижению тарифов. Слияние коммунальных служб в Нижнем Новгороде — не единичный казус, а, похоже, веление времени.
На федеральном уровне всё чаще звучат призывы к наведению порядка в сфере ЖКХ. «Необходимо навести порядок в сфере концессий в ЖКХ, связанных с подачей тепла и воды, должна быть прозрачность и ответственность концессионеров», — заявил 23 сентября на пленарном заседании верхней палаты российского парламента председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Почему эффективно работает система водообеспечения теплоснабжения в Москве, в Санкт-Петербурге, в Казани?» — задаётся вопросом спикер Госдумы. И сам же отвечает: «Государственные компании. И работают эффективно, рентабельно, под контролем…».
Системные проблемы.
Водоканалы в муниципальных округах региона находятся в разных формах собственности. Тем не менее, управление Роспотребнадзора по Нижегородской области с пугающей периодичностью выявляют нарушения и выносят предостережения ресурсникам. По факту несоответствия качеству питьевой воды. По микробиологическим показателям. По факту высокого загрязнения поверхностных вод.
В августе 2025 года Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области при проведении внеплановой выездной проверки, например, выявлены нарушения на выпуске новых очистных сооружений сточных вод в реке Рязанка в Богородском районе.
Сложившуюся ситуацию по нашей просьбе прокомментировал руководитель регионального отделения общественного движения «За химическую безопасность» Дмитрий Левашов:
— Разные объекты и объемы сточных вод, разные источники финансирования, а проблемы у всех одни и те же. Системные проблемы. Я пытался найти ответ на вопрос: почему деньги на модернизацию выделены, а объект полностью не построен? Чаще всего происходит удорожание проекта. Или экономия на оборудовании и других расходах. В итоге перед Москвой и губернатором отчитались, а на выходе получаем пшик. Лысково, Вача, Богородск. Новые очистные по отчётам построены, но не работают. Старые либо закрываются, либо будут скоро закрыты… В воздухе витает идея объединения местных водоканалов в единое водоканализационное хозяйство, что позволит не только контролировать экономику предприятий, но и реально представлять их техническое состояние. Государственная форма собственности даст возможность участвовать в региональных и федеральных программах по короткой процедуре, привлекать частные инвестиции, но по сценарию и контролем регионального правительства.
Нужно становиться большими?
Заместитель председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Законодательного собрания Нижегородской области Рустам Досаев полагает: по большому счёту, ничто не мешает муниципальным водоканалам участвовать в федеральных программах. В то же время крупным структурам организационно сделать это проще.
— Почему районные водоканалы не участвуют в федеральных программах? — говорит Рустам Досаев. — Если камень преткновения в том, что они маленькие, их «не видят» или есть трудности со сбором документов, тогда по логике вещей нужно объединяться, становиться большими с единым бюджетом и единой стратегией. Это ускорит и упростит процесс.
Депутат считает, что «любая большая машина более уверенно стоит на ногах и может более уверенно двигаться». Оптимизация расходов на персонал и единый бюджет — также несомненные плюсы объединения.
Таким образом, судя по федеральным трендам и общей проблематике в регионах, будет неудивительным процесс консолидации местных водоканалов в единую госструктуру. Тем более что Нижегородская область традиционно в первых рядах федеральных начинаний.