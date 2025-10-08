Коммунальная реформа: вместе или врозь? Объединять ли местные водоканалы

— Разные объекты и объемы сточных вод, разные источники финансирования, а проблемы у всех одни и те же. Системные проблемы. Я пытался найти ответ на вопрос: почему деньги на модернизацию выделены, а объект полностью не построен? Чаще всего происходит удорожание проекта. Или экономия на оборудовании и других расходах. В итоге перед Москвой и губернатором отчитались, а на выходе получаем пшик. Лысково, Вача, Богородск. Новые очистные по отчётам построены, но не работают. Старые либо закрываются, либо будут скоро закрыты… В воздухе витает идея объединения местных водоканалов в единое водоканализационное хозяйство, что позволит не только контролировать экономику предприятий, но и реально представлять их техническое состояние. Государственная форма собственности даст возможность участвовать в региональных и федеральных программах по короткой процедуре, привлекать частные инвестиции, но по сценарию и контролем регионального правительства.