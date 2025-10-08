Ремонт улицы Сусанина в Комсомольске-на-Амуре обойдётся почти в 13 млн рублей

На ремонт улицы Сусанина в Комсомольске-на-Амуре, который запланирован на будущий год, выделят 12,7 миллиона рублей. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», средства будут выделены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным.
По информации пресс-службы администрации Города юности, ранее дорожники заходили на улицу Сусанина в 2021 году. Тогда, ещё по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги», ремонтировались два её участка: от улицы Лазо до улицы Зелёной и от улицы Машинной до улицы Радищева. В этом году реконструкция ждёт отрезок от улицы Профсоюзной до улицы Лазо.
— Работы на объекте будет вести подрядная организация «Магистраль» — с компанией был заключен муниципальный контракт. К ремонту приступят весной следующего года, как только позволит погода. Данный участок улицы Сусанина выбран для ремонта не случайно — на нём находятся два образовательных учреждения — школа № 37 и детский сад № 83, — рассказали в мэрии Комсомольска-на-Амуре.
Напомним, что индустриальная столица Дальнего Востока одной из первых в регионе ещё в августе привела в порядок все автотрассы, которые требовалось отремонтировать по дорожному нацпроекту в 2025 году. После сдачи объектов текущего года в Городе юности состоялись аукционы на право проведения работ в 2026-м.