Ремонт улицы Сусанина в Комсомольске-на-Амуре обойдётся почти в 13 млн рублей

По информации пресс-службы администрации Города юности, ранее дорожники заходили на улицу Сусанина в 2021 году. Тогда, ещё по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги», ремонтировались два её участка: от улицы Лазо до улицы Зелёной и от улицы Машинной до улицы Радищева. В этом году реконструкция ждёт отрезок от улицы Профсоюзной до улицы Лазо.