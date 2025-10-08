Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ember: солнце и ветер обошли уголь по выработке электроэнергии

Аналитический центр Ember пришел к выводу, что солнечная и ветровая энергетика впервые опередили уголь по объему глобальной выработки электроэнергии.

Аналитический центр Ember пришел к выводу, что солнечная и ветровая энергетика впервые опередили уголь по объему глобальной выработки электроэнергии.

Увеличение выработки солнечных и ветровых электростанций полностью покрыло рост глобального спроса за первую половину года, сказали эксперты. 83 процента спроса обеспечила солнечная энергетика.

Уголь в первой половине 2025 года потреблялся в меньших объемах, чем в предыдущие годы.

Читайте материал «Трамп сказал, что хорошо ладит с Путиным».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.