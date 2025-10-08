Ember: солнце и ветер обошли уголь по выработке электроэнергии

Аналитический центр Ember пришел к выводу, что солнечная и ветровая энергетика впервые опередили уголь по объему глобальной выработки электроэнергии.
Увеличение выработки солнечных и ветровых электростанций полностью покрыло рост глобального спроса за первую половину года, сказали эксперты. 83 процента спроса обеспечила солнечная энергетика.
Уголь в первой половине 2025 года потреблялся в меньших объемах, чем в предыдущие годы.
Читайте материал «Трамп сказал, что хорошо ладит с Путиным».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.