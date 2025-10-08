Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам объяснили причину вывода из оборота карт Visa и Mastercard

Поэтапный отказ от обращения банковских карт Visa и Mastercard на территории России обусловлен истечением срока действия их защитных сертификатов.

Поэтапный отказ от обращения банковских карт Visa и Mastercard на территории России обусловлен истечением срока действия их защитных сертификатов. Такое разъяснение дал генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин.

С 1 января 2025 года сертификаты международных платежных систем перестали функционировать для всех микропроцессорных чипов, что непосредственно отражается на защищенности проводимых операций.

Речь идет именно о картах с истекшим сроком действия. Что касается карточных продуктов международных платежных систем, то с начала текущего года защитные сертификаты во всех без исключения чипах утратили силу. Этот вопрос напрямую касается безопасности платежного инструмента, что и стало предметом текущего обсуждения.

Ранее банки имели возможность приобретать и продлевать эмитентские сертификаты, обеспечивающие защиту операций, на различные периоды. Такая практика сохранялась до 2022 года, пока Visa и Mastercard продолжали функционировать в России. После прекращения их работы отечественные финансовые организации лишились доступа к обновлению данной защиты.

Срок действия сертификатов Visa и Mastercard истек в конце 2024 года. В июле 2025 года Банк России заявил о планах по ограничению использования карт с просроченными сертификатами безопасности.

Читайте также: Названы категории рискующих получить обнуление лимитов по кредитным картам россиян.