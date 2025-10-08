Российские автолюбители массово поехали в автосервисы

Это на 12% больше, чем в августе, и на 19% выше показателя прошлого года. Средний чек непосредственно на шиномонтаж составил 9,6 тысяч рублей, что на 1% ниже прошлогоднего уровня. Директор по маркетингу Fit Service Олег Бачманов отметил, что цены на шиномонтаж в этом году выросли ниже инфляции (в пределах 3−4%). Однако в 2026 году ожидается более заметное повышение стоимости услуг из-за увеличения налоговой нагрузки на бизнес.