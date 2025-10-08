В Минторге Башкирии прокомментировали рост цен на бензин

Как сообщили в ведомстве, рост цен связан, главным образом, с изменением биржевых котировок и общероссийскими тенденциями на рынке нефтепродуктов. Так, стоимость тонны АИ-92 на Санкт-Петербургской бирже увеличилась с 46,9 тыс. рублей в январе до 73,9 тыс. рублей в конце сентября. АИ-95 подорожал до 80,4 тыс. рублей.