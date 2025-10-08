Ричмонд
+21°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минторге Башкирии прокомментировали рост цен на бензин

В Минторге Башкирии прокомментировали рост цен на бензин. Главная причина — за 8 месяцев биржевая цена на бензин в стране выросла на 57%.

Как сообщили в ведомстве, рост цен связан, главным образом, с изменением биржевых котировок и общероссийскими тенденциями на рынке нефтепродуктов. Так, стоимость тонны АИ-92 на Санкт-Петербургской бирже увеличилась с 46,9 тыс. рублей в январе до 73,9 тыс. рублей в конце сентября. АИ-95 подорожал до 80,4 тыс. рублей.

Регулирование осуществляется на федеральном уровне, включая запрет на экспорт бензина. Окончательную розничную цену устанавливают производители и продавцы топлива. В ведомстве подчеркнули, что никто не обязывает сети назначать определенные цены, но рынок следует общероссийской динамике.