Поезд «Москва — Симферополь» снова начнет курсировать с 20 декабря

После перерыва поезд № 97/98 сообщением Москва — Симферополь снова возобновит рейсы в период новогодних праздников. Первый рейс из Симферополя запланирован на 20 декабря, а из Москвы — на 22 декабря, сообщила пресс-служба перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».
В столице поезд будет совершать оборот на Павелецком вокзале, после чего проследует через Воронеж, Ростов-на-Дону и Тамань.
Поезд из Москвы будет отправляться в 00:55 и прибывать в Симферополь на следующий день в 18:10. Обратный рейс из Симферополя запланирован в 1:25 того же дня, прибытие в Москву — в 14:26 следующего дня.
Поезд включает одноэтажные плацкартные и купейные вагоны. Также в составе есть вагон-ресторан.