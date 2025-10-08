Российский бизнес возмущён новыми экологическими сборами и просит отменить их

Уже в 2026 году плата за 35 загрязняющих веществ возрастет в диапазоне от двух до 11-ти тысяч раз. К 2030 году ставки увеличатся более чем в двадцать раз для 154 из 199 веществ, загрязняющих атмосферный воздух, и для 152 из 173 элементов, оказывающих вредное воздействие на водные ресурсы.