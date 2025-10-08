Российский бизнес возмущён новыми экологическими сборами и просит отменить их

Российский союз промышленников и предпринимателей обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину с официальным письмом, содержащим просьбу воздержаться от введения новых ставок экологических сборов за негативное воздействие на природу. Сообщение об этом опубликовала газета «Ведомости», ссылаясь на содержание документа.
Правительственное распоряжение, вступающее в силу с первого января будущего года, предполагает значительное увеличение ставок в течение предстоящих пяти лет.
Уже в 2026 году плата за 35 загрязняющих веществ возрастет в диапазоне от двух до 11-ти тысяч раз. К 2030 году ставки увеличатся более чем в двадцать раз для 154 из 199 веществ, загрязняющих атмосферный воздух, и для 152 из 173 элементов, оказывающих вредное воздействие на водные ресурсы.
В обращении отмечается, что индексация также затронет большинство крупнотоннажных вредных веществ: углерод и серу, фториды, все виды пылевых отложений, сбросы нефтепродуктов и соединений азота.
Осведомленный источник издания в правительственном аппарате сообщил, что на данный момент письмо не поступало в кабинет министров.
Новая методика исчисления платы за негативное воздействие на окружающую среду была официально утверждена в сентябре текущего года.
