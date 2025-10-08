НАРЭ установило новые тарифы на электроэнергию из возобновляемых источников

Нормы, установленные НАРЭ, определены с учетом международной динамики инвестиционных и эксплуатационных расходов на технологии возобновляемых источников энергии, а также с учетом прогнозируемого обменного курса доллара США на 2025 год в размере 18,26 лея. Данные факторы были адаптированы к местным условиям, включая доступность ресурсов и технические особенности в Молдове, подчеркнули в НАРЭ.