Ричмонд
+21°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

НАРЭ установило новые тарифы на электроэнергию из возобновляемых источников

КИШИНЕВ, 8 окт — Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) одобрило введение обновленных фиксированных тарифов и предельных цен на электроэнергию из возобновляемых источников.

Источник: Sputnik.md

Согласно решению агентства, для малых производителей были утверждены фиксированные тарифы, дифференцированные в зависимости от технологий производства:

  • для биогаза (отходы животноводства и сельхозпроизводства) — 2,37 лея/кВтч;
  • для твердой биомассы (прямое сжигание) — 2,30 лея/кВтч;
  • для биогаза (твердые бытовые отходы) — 2,04 лея/кВтч;
  • для биогаза (жидкие бытовые отходы/сточные воды) — 2,36 лея/кВтч.

Кроме того, установлена ​​предельная цена в размере 1,44 лея/кВтч для электроэнергии, произведенной ветряными электростанциями, которая будет использоваться на аукционах для получения статуса крупного производителя.

Нормы, установленные НАРЭ, определены с учетом международной динамики инвестиционных и эксплуатационных расходов на технологии возобновляемых источников энергии, а также с учетом прогнозируемого обменного курса доллара США на 2025 год в размере 18,26 лея. Данные факторы были адаптированы к местным условиям, включая доступность ресурсов и технические особенности в Молдове, подчеркнули в НАРЭ.