НАРЭ установило новые тарифы на электроэнергию из возобновляемых источников

Согласно решению агентства, для малых производителей были утверждены фиксированные тарифы, дифференцированные в зависимости от технологий производства:
- для биогаза (отходы животноводства и сельхозпроизводства) — 2,37 лея/кВтч;
- для твердой биомассы (прямое сжигание) — 2,30 лея/кВтч;
- для биогаза (твердые бытовые отходы) — 2,04 лея/кВтч;
- для биогаза (жидкие бытовые отходы/сточные воды) — 2,36 лея/кВтч.
Кроме того, установлена предельная цена в размере 1,44 лея/кВтч для электроэнергии, произведенной ветряными электростанциями, которая будет использоваться на аукционах для получения статуса крупного производителя.
Нормы, установленные НАРЭ, определены с учетом международной динамики инвестиционных и эксплуатационных расходов на технологии возобновляемых источников энергии, а также с учетом прогнозируемого обменного курса доллара США на 2025 год в размере 18,26 лея. Данные факторы были адаптированы к местным условиям, включая доступность ресурсов и технические особенности в Молдове, подчеркнули в НАРЭ.