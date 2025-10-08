Единый строительный портал появится в Казахстане в 2026 году

Например, в новом Строительном кодексе предусмотрено создание Единого строительного портала, для доступа к услугам строительства по принципу «одного окна».
Будут размещены ссылки на все отраслевые системы, а благодаря единому сервису авторизации EGOV.KZ будет обеспечена возможность бесшовного перехода между этими системами. Обмен информацией между системами будет обеспечен за счет единого сквозного идентификатора — уникальный номер объекта, который присваивается на этапе планирования в системе АИС ГГК.
На портале можно будет проследить все этапы строительства объекта. Также на цифровой площадке будет проводиться сертификация специалистов строительной сферы и автоматического ведения реестра.
Кроме этого, будет внедрено информационное моделирования в строительстве, так называемые BIM — технологии. Это будет способствовать повышению качества проектирования, подчеркнули в Минпроме.
До конца 2025 года разработают Единую информационную систему, которая обеспечит полную оцифровку всех процессов — от градостроительного планирования до сдачи объектов в эксплуатацию.
Хотя сейчас и существует несколько отраслевых информационных систем, они разрозненные и пользователю приходится производить повторные действия по авторизации и заполнению данных в каждой из них.