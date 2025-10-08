В Красноярске «Пятерочку» уличили в продаже выпечки с мухами

По словам посетителя, неупакованные булочки на витрине стали настоящей «взлетной полосой» для мух. Специалисты ведомства выехали на место и подтвердили нарушение: хлебобулочные изделия действительно продавались без упаковки.⠀
Согласно санитарным правилам, продукция, которую покупатель ест без дополнительной обработки, должна реализовываться только в упаковке, исключающей контакт с воздухом и насекомыми.⠀
По итогам проверки ООО «Агроторг» (оператор сети «Пятерочка») получило официальное предостережение о недопустимости нарушений. Руководству магазина предписано срочно устранить все замечания и обеспечить санитарный порядок в торговом зале, сообщили в Роспотребнадзоре.