В Красноярске «Пятерочку» уличили в продаже выпечки с мухами

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Магазин «Пятерочка» на улице Чернышевского попал под пристальное внимание Роспотребнадзора после жалобы покупателя.

Источник: Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю

По словам посетителя, неупакованные булочки на витрине стали настоящей «взлетной полосой» для мух. Специалисты ведомства выехали на место и подтвердили нарушение: хлебобулочные изделия действительно продавались без упаковки.⠀

Согласно санитарным правилам, продукция, которую покупатель ест без дополнительной обработки, должна реализовываться только в упаковке, исключающей контакт с воздухом и насекомыми.⠀

По итогам проверки ООО «Агроторг» (оператор сети «Пятерочка») получило официальное предостережение о недопустимости нарушений. Руководству магазина предписано срочно устранить все замечания и обеспечить санитарный порядок в торговом зале, сообщили в Роспотребнадзоре.