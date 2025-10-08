Ричмонд
С февраля безработным россиянам будут платить 16 тыс. рублей

Пособие увеличат на 6,8%

Источник: Клопс.ru

С 1 февраля 2026 года пособие по безработице в России увеличат на 6,8%. Максимальная выплата составит 16 тыс. рублей. Об этом в интервью ТАСС заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

В соответствии с законом о занятости, пособие по безработице будет увеличено по уровню инфляции. С 1 февраля 2026 года его размер составит порядка 16 тыс. рублей. В ряде территорий — выше, поскольку там применяются северные коэффициенты.

рассказал министр

В феврале 2025 года пособие по безработице увеличивали на 9,5%.

