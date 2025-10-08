Ричмонд
На рекультивацию ростовских полигонов направят более 215 млн рублей

Власти выделят свыше 215 миллионов рублей на биологическую рекультивацию полигонов твердых бытовых отходов (ТБО) в Ростове и Новочеркасске. Об этом РБК Ростов сообщили в министерстве ЖКХ Ростовской области.

Из городского бюджета Ростова на восстановление полигона в Северо-Западной промзоне направят 131,2 млн рублей. Здесь уже завершен первый этап работ — уложены биоматы и внесены удобрения. В течение следующих трех лет будет проводиться уход за растительностью и обезвреживание свалочного газа.

На рекультивацию полигона в Новочеркасске предусмотрено 84,47 млн рублей. Работы включают подготовку почвы, укладку биоматов и посев трав. Весь процесс рекультивации займет четыре года, после чего территория будет передана под наблюдение собственника.