На рекультивацию ростовских полигонов направят более 215 млн рублей

Из городского бюджета Ростова на восстановление полигона в Северо-Западной промзоне направят 131,2 млн рублей. Здесь уже завершен первый этап работ — уложены биоматы и внесены удобрения. В течение следующих трех лет будет проводиться уход за растительностью и обезвреживание свалочного газа.