Названы лучшие вакансии октября в Волгограде

В их числе — начальник почтамта, который может заработать 120−130 тысяч рублей и водитель-экспедитор, чей доход может составить от 150 до 180 тысяч рублей в месяц.
Начиная от такой же суммы, но уже до 190 тысяч рублей в месяц предлагают помощнику машиниста тепловоза. Работодатель гарантирует ДМС и отпуск 58 дней в году. Также сотруднику доступна корпоративная ипотека.
Зарплатное предложение для хирурга флеболога также стартует со 150 тысяч рублей, но потолок значительно выше — до 400 тысяч. Инженеру-геодезисту готовы платить от 200 тысяч рублей. Верхняя планка не называется.
Тех, кто готов перебраться в столицу, может заинтересовать вакансия гинеколога-репродуктолога с доходом от 600 тысяч рублей ежемесячно. В Санкт-Петербурге в октябре самое выгодное предложение — должность программиста 1С с зарплатой от 200 тысяч.