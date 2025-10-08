Объем экспорта пищевой продукции из Москвы увеличился на 94%

Ранее заместитель мэра столицы Наталья Сергунина рассказывала, что более 20 тысяч компаний воспользовались поддержкой МЭЦ. За 8 лет работы центра предприниматели обратились за услугами более 97 тысяч раз. Они проходили обучение в акселерационных программах, принимали участие в зарубежных выставках и бизнес-миссиях, а также консультировались с экспертами и выходили на международные онлайн-платформы.