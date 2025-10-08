С 2026 года в Казахстане ожидается повышение пенсии — Миннацэкономики

Экономическое ведомство ожидает повышение пенсий и базовых выплат в республике. Они будут расти каждый год:
- минимальная пенсия увеличится с 62 771 до 69 049 тенге (со 115,9 до 127,5 долларов);
- базовая пенсия — с 32 360 до 35 596 тенге (с 59,7 до 65,7 долларов);
- прожиточный минимум вырастет до 50 851 тенге (93,9 долларов).
Также согласно прогнозу количество пенсионеров достигнет 2,6 миллионов человек.
К 2028 году минимальная пенсия достигнет почти 78 тысяч тенге (144 доллара), а базовая — около 40 тысяч тенге (73,9 долларов).
Среднемесячная заработная плата прогнозируется на уровне 500 890 тенге (924,8 долларов), что выше показателя 2025 года почти на 19%.