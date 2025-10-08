Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С 2026 года в Казахстане ожидается повышение пенсии — Миннацэкономики

АСТАНА, 8 окт — Sputnik. Министерство национальной экономики Казахстана опубликовало прогноз социально-экономического развития на 2026−2028 годы.

Источник: Sputnik.kz

Экономическое ведомство ожидает повышение пенсий и базовых выплат в республике. Они будут расти каждый год:

  • минимальная пенсия увеличится с 62 771 до 69 049 тенге (со 115,9 до 127,5 долларов);
  • базовая пенсия — с 32 360 до 35 596 тенге (с 59,7 до 65,7 долларов);
  • прожиточный минимум вырастет до 50 851 тенге (93,9 долларов).

Также согласно прогнозу количество пенсионеров достигнет 2,6 миллионов человек.

К 2028 году минимальная пенсия достигнет почти 78 тысяч тенге (144 доллара), а базовая — около 40 тысяч тенге (73,9 долларов).

Среднемесячная заработная плата прогнозируется на уровне 500 890 тенге (924,8 долларов), что выше показателя 2025 года почти на 19%.